Soirée des « Réfugiés de Notre Dame de Grâce de Passy » Notre-Dame de Grâce de Passy – ancienne église, 30 mars 2023, Paris. Soirée des « Réfugiés de Notre Dame de Grâce de Passy » Jeudi 30 mars, 19h00 Notre-Dame de Grâce de Passy – ancienne église Entrée libre Soirée spéciale organisée avec l’Association des réfugiés de Notre Dame de Grâce, 19h, concert avec un chœur anglais, dans l’ancienne église ;

19h45, soupe partagée dans l’atrium ;

Témoignage d’Anne Duthilleul, présidente de la Maison Bakhita et vice-présidente du Secours Catholique, sur l’intégration des réfugiés. Notre-Dame de Grâce de Passy – ancienne église 10 rue de l’Annonciation Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:00:00+02:00 – 2023-03-30T21:30:00+02:00

