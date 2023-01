EVEN CorT&Passy – Ecole du Verbe Eternel et Nouveau Notre-Dame de Grâce de Passy – ancienne église Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre

À destination des jeunes de 18 à 30 ans, EVEN est une école pour apprendre à écouter la Parole de Dieu transmise par la Tradition de l'Église

Ces soirées de formation et de cheminement spirituel visent à développer l’attitude de disciple-missionnaire en déployant l’échange et la prise de parole pour annoncer l’Évangile.

Ceux qui souhaitent rejoindre le groupe en cours d’année sont bienvenus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:00:00+01:00

2023-06-27T22:00:00+02:00

