Concert Cabrettes et Soleils de Marcillac Notre-Dame de Foncourrieu Marcillac-Vallon, 27 août 2023, Marcillac-Vallon.

Marcillac-Vallon,Aveyron

Dimanceh 27 août 2023, concert de cabrettes et accordéons à 16h dans le parc de Foncourrieu. Dégustation du Soleil de Marcillac..

Notre-Dame de Foncourrieu

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



Dimanceh August 27, 2023, cabrettes and accordions concert at 4pm in the Foncourrieu park. Tasting of Soleil de Marcillac.

Domingo 27 de agosto de 2023, concierto de cabrettes y acordeones a las 16:00 h en el parque de Foncourrieu. Degustación de Soleil de Marcillac.

Sonntag, 27. August 2023, Konzert mit Cabrettes und Akkordeons um 16 Uhr im Park von Foncourrieu. Verkostung des Soleil de Marcillac.

