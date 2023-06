Concert à Foncourrieu : violons et violoncelles Notre-Dame de Foncourrieu Marcillac-Vallon, 9 août 2023, Marcillac-Vallon.

Marcillac-Vallon,Aveyron

Le mercredi 9 août 2023 en association avec « Musique en Joie », concert de violon et violoncelle en extérieur dans le parc de la chapelle de Foncourrieu à 20h30..

2023-08-09

Notre-Dame de Foncourrieu

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



On Wednesday August 9, 2023, in association with « Musique en Joie », an outdoor violin and cello concert in the grounds of the Foncourrieu chapel at 8:30pm.

El miércoles 9 de agosto de 2023, en asociación con « Musique en Joie », concierto de violín y violonchelo al aire libre en el recinto de la capilla de Foncourrieu a las 20:30 h.

Am Mittwoch, den 9. August 2023, findet in Verbindung mit « Musique en Joie » um 20:30 Uhr im Park der Kapelle von Foncourrieu ein Konzert für Violine und Violoncello im Freien statt.

Mise à jour le 2023-05-31 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC