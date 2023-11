Noël en famille Salle des fêtes Notre dame de cenilly Notre-Dame-de-Cenilly Catégories d’Évènement: Manche

Noël en famille
Dimanche 10 décembre, 10h00

Au programme :

– Promenade en calèche (si beau temps)

– Mini séances photos avec Océane Pasturel Photographie , n’hésitez pas à aller voir sa page Facebook et Instagram pour voir son travail!

– Concours de dessins sur le thème de Noël

– Vente de jouets d’occasion…

– ​Buvette

– C​hocolats chauds, bonbons offerts au enfants.

Food Truck Good Burger le midi, restauration sur place à la salle des fêtes ou à emporter .

