L'Union Musicale Cenillaise (UMC) a été créée en 1923. En 100 ans d'existence, cette société musicale a beaucoup évolué. Elle a d'abord collaboré avec l'Amicale de Hambye qui a été créée en 1949. Puis en janvier 2011, ces deux associations ont fusionné en une seule et même formation musicale : l'Union Musicale Cenilly Hambye. Cette fusion permet aujourd'hui de proposer au public un programme de qualité. Mais il ne faut pas pour autant oublier ces 100 dernières années durant lesquelles l'UMC fut très présente dans l'animation locale. Nous avons ainsi décidé de célébrer cette histoire musicale grâce à un hommage que nous rendrons aux fondateurs de l'UMC les 9 et 10 septembre 2023. Le programme de ce week-end musical et festif se décomposera comme suit : le samedi 9 septembre nous aurons la joie d'accueillir, pour un concert apéro, la fanfare « Le grand Fatras ». Le dimanche 10 septembre, nous compléterons cet hommage en invitant l'orchestre d'harmonie de Coutances pour un concert en l'église de Notre Dame de Cenilly à 15h. Pendant ces deux jours le public pourra découvrir une rétrospective de l'UMC sous forme d'exposition.

