Randonnée 6km avec chasse aux oeufs Château de Marcambye Notre Dame de Cenilly MANCHE, 8 avril 2023 10:00, Notre Dame de Cenilly. Randonnée 6km avec chasse aux oeufs Samedi 8 avril, 10h00 1 P​ensez à vous pré inscrire.

R​andonnée 6km sur les sentiers du château de Marcambye à Notre Dame de Cenilly, avec chasse aux oeufs pour les enfants. Il n’y aura pas de perdants.

P​révoir bottes et inacessible aux poussettes.

O​rganisé par l’APE au profit de l’école.

U​n verre du randonneur sera offert en fin de parcours.

B​uvette et collation salées sucrées en vente sur place.

N​’hésitez pas à vous inscrire. Château de Marcambye Notre Dame de Cenilly MANCHE D93 Notre Dame de Cenilly 50210 Manche

