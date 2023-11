Marché de Noël les 24, 25 et 26 novembre 2023 Notre-Dame de Bonne Nouvelle Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Marché de Noël les 24, 25 et 26 novembre 2023 24 – 26 novembre Notre-Dame de Bonne Nouvelle Entrée libre

Dès ce vendredi 24 novembre et tout le week-end des 25 et 26 novembre se tiendra à la paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (25 rue de la Lune, Paris, 2è arr.) le traditionnel Marché de Noël !

Tous les ans, un grand nombre de bénévoles et passionnés, vous proposent de magnifiques produits comme de l’épicerie fine, des confitures, du vin de noix, du foie-gras, une sélection de vins et spiritueux, des bijoux créations, des icônes, des livres, des vêtements d’occasion comme neuf (femmes et enfant), mais aussi des articles pour ces messieurs (cravates, chaussettes & boutons de manchette), un stand multimedia, des objets de déco et tant d’autres choses. Sans oublier le stand antiquités et brocante ainsi que la grande tombola. Cette année apportera son lot de nombreuses nouveautés comme la galerie d’icônes.

Vous pourrez y faire vos cadeaux de Noël et passer un excellent moment en famille ou entre amis, au cœur de la magnifique église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.

Bien sûr, les gourmets n’y seront pas en reste : plusieurs stands gourmets nous réchaufferont le cœur et les papilles, parmi lesquels le stand crêpes salées et sucrées qui ravira tous les enfants, le si convivial salon de thé avec tartes et gâteaux pour les mamans et l’incontournable stand foie-gras et vin blanc pour les papas.

La messe du dimanche matin (11h), animée par la Maitrîse de ND de Bonne Nouvelle et le déjeuner paroissial qui suivra (un repas gastronomique de très haute qualité – sur inscription, liens ci-dessous) seront les temps forts de ces journées.

Tous les bénéfices sont reversés à 100% pour soutenir la vie missionnaire de la paroisse. Vous ferez donc d’une pierre deux coups : un achat plaisir et une bonne action.

Nous vous attendons très nombreux et de bonne humeur pour ce week-end inoubliable des 24, 25 et 26 novembre de 10h à 19h (11h à 18h le dimanche) pour un moment fraternel et convivial au sein de notre paroisse.

Notre-Dame de Bonne Nouvelle 25 rue de la Lune, 75002 Paris Paris 75002 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdBKLnCprfAz295O_k7j9EYRdA3HrKV0DJzAEtMXDRS7nNg/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T10:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle