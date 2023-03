Veillée d’adoration, animée par la chorale de Notre-Dame de Bonne Nouvelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Veillée d’adoration, animée par la chorale de Notre-Dame de Bonne Nouvelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, 19 mars 2023, Paris. Veillée d’adoration, animée par la chorale de Notre-Dame de Bonne Nouvelle Dimanche 19 mars, 18h30 Notre-Dame de Bonne Nouvelle Entrée libre Pour ce 4e dimanche de carême, dimanche de Laetare, la chorale de Notre-Dame de Bonne animera une adoration avec la possibilité de se confesser.

https://www.ndbn.fr/2023/03/chorale-2023-03-19-adoration/

2023-03-19T18:30:00+01:00 – 2023-03-19T19:30:00+01:00

Notre-Dame de Bonne Nouvelle
25 rue de la Lune, 75002 Paris

Notre-Dame de Bonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

