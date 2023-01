Catéchèse de préparation au mariage (année 2023) Notre-Dame de Bonne Nouvelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Catéchèse de préparation au mariage (année 2023) Notre-Dame de Bonne Nouvelle, 16 janvier 2023, Paris. Catéchèse de préparation au mariage (année 2023) 16 janvier – 27 février, les lundis Notre-Dame de Bonne Nouvelle Itinéraire liturgico-catéchétique de préparation au mariage (année 2023) Notre-Dame de Bonne Nouvelle 25 rue de la Lune, 75002 Paris Paris 75002 Paris Île-de-France Cette année la préparation au mariage commence le lundi 9 janvier 2023. Cet itinéraire liturgico-catéchétique se déroulera chaque lundi, du 9 janvier au 6 mars 2023 (9 séances), à 20h30. Il se conclura par une journée de convivence le dimanche 12 mars (la date et le lieu seront confirmés aux participants).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-16T20:30:00+01:00

2023-02-27T22:00:00+01:00 Kiko

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu Notre-Dame de Bonne Nouvelle
Adresse 25 rue de la Lune, 75002 Paris
Ville Paris

Notre-Dame de Bonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

