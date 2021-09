Le Bono Chapelle Notre-Dame de Béquerel - Le Bono Le Bono, Morbihan Notre-Dame de Béquerel se dévoile Chapelle Notre-Dame de Béquerel – Le Bono Le Bono Catégories d’évènement: Le Bono

le dimanche 19 septembre à 14:30

La chapelle se situe sur la paroisse de Plougoumelen mais elle appartient à la commune du Bono. Sa reconstruction date du XVIème siècle. Son autel se situe au-dessus de la source réputée pour soigner les maux (et mots?) de bouche. Les deux navires de procession représentent des vaisseaux de premier rang de ligne de l’époque Restauration, derniers exemplaires de la marine militaire à voiles. La chapelle abrite également des ex-voto, comme des couronnes de mariées, déposés en guise de remerciements. On venait y prier Notre-Dame pour avoir des nouvelles de parents éloignés géographiquement mais aussi pour les marins ou encore pour retrouver le corps des péris en mer. Sa grande fenêtre du choeur est également intéressante. Elle représente les litanies de la Vierge. A noter, ses sablières amusantes qui représentent les émotions négatives qui habitent l’homme.

Entrée libre

Visite libre et/ou commentée de la chapelle du XVIème à découvrir dans son écrin de verdure. Chapelle Notre-Dame de Béquerel – Le Bono Rue Notre dame de Béquerel – 56400 Plougoumelen Le Bono Morbihan

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T19:00:00

