[Foire aux jouets] Notre-Dame-d’Aliermont Notre-Dame-d’Aliermont, 25 novembre 2023, Notre-Dame-d'Aliermont.

Notre-Dame-d’Aliermont,Seine-Maritime

La foire aux jouets avant Noël est un enchantement pour petits et grands. Dans une atmosphère de magie, vous pourrez dénicher des jouets, des peluches douillettes et des jeux captivants. Endroit parfait pour plonger dans l’esprit de Noël et de choisir des cadeaux de seconde mains..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

Notre-Dame-d’Aliermont

Notre-Dame-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie



The pre-Christmas toy fair is an enchantment for young and old alike. In a magical atmosphere, you can find toys, cuddly toys and exciting games. The perfect place to get into the Christmas spirit and choose second-hand gifts.

La feria prenavideña del juguete es un encanto para grandes y pequeños. En un ambiente mágico, se pueden encontrar juguetes, peluches y juegos emocionantes. Es el lugar perfecto para contagiarse del espíritu navideño y elegir regalos de segunda mano.

Der vorweihnachtliche Spielzeugmarkt ist ein Zauber für Groß und Klein. In einer magischen Atmosphäre können Sie nach Spielzeug, kuscheligen Plüschtieren und spannenden Spielen stöbern. Der perfekte Ort, um in die Weihnachtsstimmung einzutauchen und Geschenke aus zweiter Hand auszusuchen.

