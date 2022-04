Notre-Dame brûle Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

Notre-Dame brûle Espace Aragon, 9 avril 2022, Oissel. Notre-Dame brûle

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à Espace Aragon

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

Fin décembre 2019, le président de Pathé Jérôme Seydoux propose à Jean-Jacques Annaud de faire un film de montage d’archives à grand spectacle pour écrans larges sur l’incendie de Notre-Dame. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T23:00:00;2022-04-10T18:00:00 2022-04-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oissel, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Aragon Adresse Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Ville Oissel lieuville Espace Aragon Oissel Departement Seine-Maritime

Espace Aragon Oissel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oissel/

Notre-Dame brûle Espace Aragon 2022-04-09 was last modified: by Notre-Dame brûle Espace Aragon Espace Aragon 9 avril 2022 Espace Aragon Oissel Oissel

Oissel Seine-Maritime