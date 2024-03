Notre crâne comme accessoire Salle de Lenche Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement, jeudi 23 mai 2024.

Notre crâne comme accessoire Salle de Lenche Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir à l’occasion du 25e Festival National de Théâtre Amateur Notre crâne comme accessoire d’Igor Mendjisky par la Cie Oiseaux du Hasard..

D’Igor Mendjisky



Ici, ni spectateurs, ni artistes, ne peuvent exercer ou voir du théâtre librement.



En pleine dictature, la seule pièce autorisée est Les Trois petits cochons. Une troupe de comédiens s’attelle à répéter, malgré l’accueil glacial des résidents qui vivent dans la peur et l’indigence. Comment tolérer que des saltimbanques puissent passer leur temps à fantasmer et à se complaire dans leur imaginaire ?



Rapidement, la machine infernale de surveillance rattrape la petite troupe ; tout dégénère. « Et vous, pourquoi faites-vous du théâtre ? » Voilà la question que pose Notre Crâne comme accessoire.



25e Festival National de Théâtre

Cie Oiseaux du Hasard

Mise en scène Solène Castets

Durée 1h50 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:00:00

fin : 2024-05-23

Salle de Lenche Théâtre Joliette 2 Place de Lenche

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

