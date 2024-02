notre coup de coeur Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour, samedi 10 février 2024.

Film basé sur l’histoire vrai des frères VON ERICH catcheurs professionnels des années 80

Au delà des scènes brutale du catch, il y a aussi et surtout la vie familiale, le portrait d’une fratrie soudée face à l’emprise d’un patriarche délirant et assoiffé de succès.

C’est un vrai coup de coeur avec un Zac Efron comme on ne l’a jamais vu EUR.

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:45:00

