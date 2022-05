Notre corps nous même Retournac Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Retournac

Notre corps nous même Retournac, 13 mai 2022, Retournac. Notre corps nous même Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac

2022-05-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-13 22:00:00 22:00:00 Le Mazel Ferme les Fromentaux

Retournac Haute-Loire Lecture et débat “Notre corps nous même” avec Pied de Biche Marque page

Réactualisation du manuel sur la santé et la sexualité féministe “Our Body Ourselves” paru en 1973 avec présentation de l’ouvrage –

Stand de la librairie sera installée co.fromentaux@gmail.com Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Retournac Autres Lieu Retournac Adresse Le Mazel Ferme les Fromentaux Ville Retournac lieuville Le Mazel Ferme les Fromentaux Retournac Departement Haute-Loire

Retournac Retournac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/retournac/

Notre corps nous même Retournac 2022-05-13 was last modified: by Notre corps nous même Retournac Retournac 13 mai 2022 Haute-Loire Retournac

Retournac Haute-Loire