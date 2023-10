Notre corps · Débat avec Claire Simon Cinéma Le Louxor Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Le lundi 23 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

Public adolescents adultes.

NORMAL 10,50 €

RÉDUIT 8.20 €

-26 ANS 5.50 €

Séance spéciale suivie d’un débat avec Claire Simon.

NOTRE CORPS

De Claire Simon

FRANCE I 2023 I 2H48 I DOCUMENTAIRE

J’ai eu l’occasion

de filmer à l’hôpital l’épopée des corps féminins, dans leur diversité,

leur singularité, leur beauté tout au long des étapes sur le chemin de

la vie. Un parcours de désirs, de peurs, de luttes et d’histoires

uniques que chacune est seule à éprouver. Un jour j’ai dû passer devant

la caméra.

« Dans Notre corps,

Claire Simon filme les femmes à l’hôpital avec une profonde humanité.

Plongée dans un service de soins destiné aux femmes, à Paris. Où la

cinéaste devient elle-même patiente et filme la maladie et l’espoir, la

vie et la mort, avec une même grâce.

Long

plan sur les pas énergiques de Claire Simon qui pénètre dans l’enclave

de l’hôpital Tenon. Cet établissement de l’Est parisien comprend un

service dédié aux différentes pathologies féminines. En quelques

instants, Claire Simon nous embarque en immersion dans un voyage de deux

heures quarante-huit où se succèdent consultations, accouchements,

interventions chirurgicales, réunions pluridisciplinaires de médecins,

prélèvements, palpations, gestes médicaux, parcours de soins… Tout

cela au plus près de la parole des femmes et de celle des soignants.

Grâce à une autorisation exceptionnelle de l’APHP, avec une petite

équipe 100 % féminine — une assistante et une preneuse de son —, la

réalisatrice filme comme jamais le corps des femmes, nu, fragilisé,

donnant la vie, réparé, mystérieux, renaissant, à tous les âges de la

vie. Mais également le ressenti et les expériences de lutte contre la

maladie. » Emmanuelle Skyvington – Télérama

Cinéma Le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris

