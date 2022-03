Notre Belle histoire, amour et francophonie Passage Sainte-Croix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Notre Belle histoire, amour et francophonie Passage Sainte-Croix, 25 mars 2022, Nantes. 2022-03-25

Horaire : 17:30

Gratuit : non Rencontre littéraire proposée par l’association Académie Littéraire de Bretagne et des Pays-de-la-Loire, dans le cadre Place auX mondeS. Partez à la rencontre de Mona Gamal Eldine, poète et professeure d’origine égyptienne, accompagnée du musicien antillais Urbain Rinaldo qui a mis en musique de nombreux poètes dont Guy Tirolien, Aimé Césaire…Docteur en sciences de l’art, historienne de cinéma et réalisatrice, elle a enseigné à l’Université Léopold Sedar Senghor à Alexandrie et a reçu en 2020 à Milan le prix international de poésie Léopold Sedar Senghor. Elle est aussi fondatrice des rencontres des Poètes pour la Paix. Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com

