Notre belle histoire, amour et francophonie – avec la poète Mona Gamal Eldine Passage Sainte-Croix Nantes

Nantes

Notre belle histoire, amour et francophonie – avec la poète Mona Gamal Eldine Passage Sainte-Croix, 25 mars 2022, Nantes.

17:30 19:00

Dans le cadre de Place auX MondeS (ex-Nantes en Francophonie), partez à la rencontre de Mona Gamal Eldine, poète et professeure d'origine égyptienne, accompagnée du musicien antillais Urbain Rinaldo qui a mis en musique de nombreux poètes dont Guy Tirolien, Aimé Césair… Docteure en sciences de l'art, historienne de cinéma et réalisatrice, Mona Gamal Eldine a travaillé à l'Université Léopold Sedar Senghor à Alexandrie et a reçu, en 2020 à Milan, le Prix International de Poésie Léopold Sedar Senghor. Elle est fondatrice des rencontres des Poètes pour la Paix. En partenariat avec Nantes Métropole et l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Passage Sainte-Croix

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com

Passage Sainte-Croix 9 Rue de la Baclerie Nantes

Passage Sainte-Croix Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Nantes Loire-Atlantique