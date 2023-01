Notre Atelier Chanson Saint-Sauveur-la-Pommeraye Saint-Sauveur-la-Pommeraye Saint-Sauveur-la-Pommeraye Catégories d’Évènement: Manche

Manche Saint-Sauveur-la-Pommeraye Notre Atelier Chanson a le plaisir de vous proposer à nouveau ses restitutions publiques. Pour cette nouvelle saison, nous sommes 22 chanteurs amateurs accompagnés du pianiste Samuel Loison et coachés par Magali D’Authier, et nous interpréterons, individuellement, un répertoire varié de la chanson française : Barbara, Nougaro, Yves Duteil, Boris Vian, Françoise Hardy, Amel Bent, Léo Ferré, Charles Trenet, Tryo, Christophe Maé, Arno, Juliette… A la Lune Rousse – Saint-Sauveur-La-Pommeray.

Réservation au 02 33 68 91 60. Autres représentations au théâtre de la Haute Ville à Granville.

