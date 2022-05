Notre Atelier Chanson en scène

Notre Atelier Chanson en scène, 18 juin 2022

2022-06-18 – 2022-06-18 Notre Atelier Chanson bientôt sur scène !

Nous sommes 21 chanteurs accompagnés d’un pianiste. Nous aurons la joie d’interpréter individuellement un répertoire français varié allant de Gainsbourg à Julien Clerc, Michel legrand, Nougaro, Reggiani,… dernière mise à jour : 2022-05-27 par

