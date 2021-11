Notre 14 Juillet Place Jean Macé, 14 juillet 2021, Lyon.

Notre 14 Juillet

Place Jean Macé, le mercredi 14 juillet à 15:00

Face à la fuite en avant vers un capitalisme autoritaire, de la concurrence de tous contre tous, contre les humains et la nature, nous appelons à marcher ce 14 juillet 2021 au nom de nos fondamentaux à défendre : Liberté, Égalité, Fraternité et pour un nouveau projet de société, pour exiger un vrai changement de politique économique et sociale, l’humain et l’environnement devant (re)devenir les fondements des projets politiques. – Liberté contre les projets de loi sécuritaires qui réduisent tous nos droits, parce que le pouvoir réprime ses opposants, renforce la mainmise des milliardaires et de leurs outils numériques sur l’information menaçant la liberté de la presse et de critique… – Égalité plutôt que l’enrichissement d’une petite oligarchie au service du pouvoir alors que des millions d’entre-nous survivent sous le seuil de pauvreté, dans le dénuement, l’isolement et la précarité de l’emploi, faisant la queue pour une aide alimentaire ; mais aussi contre le racisme, le sexisme et toutes les oppressions qui nous pourrissent la vie. – Fraternité en réaffirmant notre solidarité auprès des peuples d’ici et d’ailleurs, qui luttent pour une vie digne et leurs droits fondamentaux, en préférant la coopération plutôt que la compétition entre toutes et tous.

Face à la fuite en avant vers un capitalisme autoritaire, de la concurrence de tous contre tous, contre les humains et la nature, nous appelons à marcher ce 14 juillet 2021 !

Place Jean Macé Place Jean Macé, 69007 Lyon, France Lyon La Mouche Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T15:00:00 2021-07-14T19:00:00