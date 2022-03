Notions de permaculture Saint-Vérain Saint-Vérain Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Vérain

Notions de permaculture Saint-Vérain, 19 avril 2022, Saint-Vérain. Notions de permaculture Les Haverts 3 ACALI Saint-Vérain

2022-04-19 09:00:00 – 2022-04-22 17:30:00 Les Haverts 3 ACALI

Saint-Vérain Nièvre EUR 190 Comprendre la vie du sol et en déduire de nouvelles façons de cultiver efficacement. clara@acali.eu Comprendre la vie du sol et en déduire de nouvelles façons de cultiver efficacement. Les Haverts 3 ACALI Saint-Vérain

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Vérain Autres Lieu Saint-Vérain Adresse Les Haverts 3 ACALI Ville Saint-Vérain lieuville Les Haverts 3 ACALI Saint-Vérain Departement Nièvre

Saint-Vérain Saint-Vérain Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-verain/

Notions de permaculture Saint-Vérain 2022-04-19 was last modified: by Notions de permaculture Saint-Vérain Saint-Vérain 19 avril 2022 nièvre Saint-Vérain

Saint-Vérain Nièvre