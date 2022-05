NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. Colomiers, 7 mai 2022, Colomiers. NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. HALL COMMINGES 19 Allée du Rouergue Colomiers

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 HALL COMMINGES 19 Allée du Rouergue

Colomiers Haute-Garonne Colomiers Année exceptionnelle, événement exceptionnel !

Les plus grandes personnalités du milieu s’affronteront lors du fameux Battle ALL-STYLES dans un concept toujours plus novateur. Au total, ce sont près de 21 délégations mondiales qui seront présentes lors de cet événement incontournable Les disciplines représentées lors du Nothing2Looz : Breakdance, Popping Locking, Hip- Hop, House Dance & Waacking… Les quatre équipes s’affronteront chacune entre elles dans un Battle exceptionnel et devront s’adapter aux Dj’s qui auront la lourde tâche de jouer des sets divers et variés permettant ainsi à tous les danseurs de s’exprimer librement ! Le kids Battle verra s’affronter les plus grands prodiges internationaux de moins de 14 ans dans la catégorie BREAKDANCE, nouvelle discipline représentées aux JO de Paris 2024. 4 heures de pur spectacle à voir seul, entre amis ou en famille ! FOOD TRUCK & RESTAURATION SUR PLACE Pour cette dixième édition, toute l’équipe de Break’in School vous prépare une édition incroyable pour le retour de son fidèle public. Année exceptionnelle, événement exceptionnel !

Les plus grandes personnalités du milieu s’affronteront lors du fameux Battle ALL-STYLES dans un concept toujours plus novateur. Au total, ce sont près de 21 délégations mondiales qui seront présentes lors de cet événement incontournable Les disciplines représentées lors du Nothing2Looz : Breakdance, Popping Locking, Hip- Hop, House Dance & Waacking… Les quatre équipes s’affronteront chacune entre elles dans un Battle exceptionnel et devront s’adapter aux Dj’s qui auront la lourde tâche de jouer des sets divers et variés permettant ainsi à tous les danseurs de s’exprimer librement ! Le kids Battle verra s’affronter les plus grands prodiges internationaux de moins de 14 ans dans la catégorie BREAKDANCE, nouvelle discipline représentées aux JO de Paris 2024. 4 heures de pur spectacle à voir seul, entre amis ou en famille ! FOOD TRUCK & RESTAURATION SUR PLACE HALL COMMINGES 19 Allée du Rouergue Colomiers

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Colomiers Adresse HALL COMMINGES 19 Allée du Rouergue Ville Colomiers lieuville HALL COMMINGES 19 Allée du Rouergue Colomiers Departement Haute-Garonne

Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. Colomiers 2022-05-07 was last modified: by NOTHING2LOOZ – LE PLUS GRAND BATTLE DE DANSE HIP-HOP ALL-STYLES AU MONDE. Colomiers Colomiers 7 mai 2022 COLOMIERS Haute-Garonne

Colomiers Haute-Garonne