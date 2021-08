Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Nothing to hide – Documentaire Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nothing to hide – Documentaire Cosmopolis, 29 septembre 2021, Nantes. 2021-09-29

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : oui Documentaire de Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic, DCP 4K, 2017Durée : 86 minutes Quelles informations Facebook ou Google peuvent-ils recueillir sur vous en seulement 30 jours ? Votre orientation sexuelle?? Vos heures de lever et de coucher ? Votre consommation d’alcool ? Vos infractions pénales ? Votre niveau de richesse ? Votre solvabilité ? Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic ont fait l’expérience en hackant pendant un mois l’Iphone et l’IMac d’un jeune artiste n’ayant « rien à cacher ». À partir des données rassemblées, un hacker et une analyste ont pour mission de deviner qui est ce jeune homme. Et vous, êtes-vous sûr de n’avoir rien à cacher ? Cosmopolis 18 Rue Scribe Centre-ville Nantes

