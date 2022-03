Nothing + The Waltz Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nothing + The Waltz Petit Bain, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 25 avril 2022

de 20h00 à 23h00

payant

NOTHING, restent fidèles à leur vision chaotique de la vie, en prenant soin d’éviter les répétitions. Nothing NOTHING, restent fidèles à leur vision chaotique de la vie, en prenant soin d’éviter les répétitions. Grâce à de nouveaux collaborateurs talentueux tels que la harpiste Mary Lattimore, la musicienne classique Shelley Weiss et le chanteur/compositeur/producteur Alex G., The Great Dismal présente encore un autre aspect du son post-shoegaze américain. The Waltz Si The Waltz était une boisson, ce serait un cocktail explosif de la potion magique de Panoramix, mélangé à du Red Bull, du café et une bière belge Tripel bien forte. Jeunes, enthousiastes et fermement ancrés dans le présent, The Waltz présentent un son éclectique que l’on peut décrire comme du post-punk lardé d’une forte dose de bruit et d’un soupçon de pop. The Waltz est un groupe qui capture parfaitement l’esprit du temps de 2021. Un coup de tête ferme avec un baiser sur la joue après. Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) 325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)

Contact : https://petitbain.org/events/nothing-guest/ https://fb.me/e/PF5FqpS6 Concert;Musique

Date complète :

2022-04-25T20:00:00+01:00_2022-04-25T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris Departement Paris

