Nothing Else… + Monsieur Valentin + Seven Ages LA DAME DE CANTON. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 20:00 (2023-03-31 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

1-1068218 & 3-1068219 Un message caché qui n’a rien à dire ? le secret d’un bonheur qui s’ignore, d’une recherche sans fin, d’une vie qu’on cèderait volontiers en échange d’un baisé. NOTHING ELSE… (Indie rock) Depuis longtemps déjà : Comment faire ? Comment font les autres ? Ils ont l’air d’y arriver. Moi aussi, parfois, à vrai dire. Et pourtant, ça ressemble à un labyrinthe sans entrée avec trop de sorties qui se rentre dedans comme une bouteille de Klein. La prochaine fois, c’est la bonne. J’ai compris deux ou trois trucs, j’ai repéré quelques invariants dans l’Algorythme Général, un sorte de protocole. Monsieur Valentine (Pop Rock indie) C’est dans le rock indé britannique et américain que le groupe Monsieur Valentine puise son nom et son inspiration. A travers des morceaux pop à guitares, Monsieur Valentine recherche l’alliance des mélodies et d’un rock noisy, jouant sur toutes les dynamiques possibles entre les traditionnelles guitares, basse et batterie. 2 albums sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Phantom Limbs (2018) et A Whisper of a Light (2022), alors que Benoît (chant et guitare), David (guitare), Simon (batterie) et Thomas (basse et clavier) travaillent déjà sur de nouveaux morceaux pour 2023. Seven Ages (Brit rock) Le quatuor Seven Ages propose une plongée dans un univers musical profondément rock, mêlant des tendances « British rock » made in Alex Turner accompagné d’envolées vocales et mélodiques, en passant par des riffs puissants signés Queens of the Stone Age. L’univers du groupe, plutôt sombre mais toutefois contrasté, plonge l’auditeur au cœur des dystopies modernes, dont la quête du bonheur est placée au centre de l’attention, bien qu’il soit imaginé comme presque inaccessible.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

