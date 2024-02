Nothing Compares: Irish Cinema aux 3 Luxembourg Cinéma Les 3 Luxembourg Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 18h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ce documentaire musical acclamé et multirécompensé dépeint le destin de Sinéad O’Connor, icône incomparable de la chanson irlandaise, entre 1987 et 1993.

Dans le cadre de notre festival Saint-Patrick, le CCI s’associe avec Tourisme Irlandais pour vous présenter quatre films et documentaires récents, reflétant toute la richesse et la diversité du cinéma irlandais. Les deux longs métrages projetés le 12 mars au cinéma Les 3 Luxembourg (67, rue Monsieur le Prince, Paris 6e) figuraient notamment dans la sélection « Irish Eyes » du Dinard Festival du Film Britannique.

En présence de la réalisatrice Kathryn Ferguson

Réalisé par Kathryn Ferguson en 2022, ce documentaire musical acclamé et multirécompensé dépeint le destin de Sinéad O’Connor, icône incomparable de la chanson irlandaise, entre 1987 et 1993. On y (re)découvre son ascension fulgurante, ses combats et révoltes, son héritage.

Cinéma Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/nothing-compares https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/nothing-compares

CCI