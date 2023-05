Pique-nique chez le vigneron 80A route des vins, 28 mai 2023, Nothalten.

Munis de votre repas, partez à la découverte du quotidien de votre vigneron à travers une journée conviviale au domaine avec balade et dégustation..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

80A route des vins

Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est



With your meal, discover the daily life of your winemaker through a friendly day at the estate with a walk and tasting.

Con la comida en la mano, descubra la vida cotidiana del viticultor a través de una agradable jornada en la finca con paseo y degustación.

Ausgestattet mit Ihrem Essen, entdecken Sie den Alltag Ihres Winzers bei einem geselligen Tag auf dem Weingut mit Spaziergang und Verkostung.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme du pays de Barr