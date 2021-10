Cadours Bibliothèque municipale de Cadours Cadours, Haute-Garonne NOTES Kiffs sémantiques et cascades soniques Bibliothèque municipale de Cadours Cadours Catégories d’évènement: Cadours

Bibliothèque municipale de Cadours, le vendredi 19 novembre à 20:30

NOTES est un spectacle sur la richesse et la musicalité de la langue. C’est une proposition originale sur une action quotidienne rendue banale et pourtant si riche : s’exprimer par la parole. ll nous semble important de rappeler les bases dans notre société de supra-communication. Mettre en bouche des mots comme on dégusterait une friandise en redonnant le ludique, le joyeux et le sacré à notre langue française via des auteur·e·s à l’écriture très musicale.

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

L'idée de ce spectacle est née avant tout du désir de transmettre la joie d'entendre la langue française

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:00:00

