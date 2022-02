Notes Gourmandes – Culture Guinéenne Chapitô Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Notes Gourmandes – Culture Guinéenne Chapitô, 12 février 2022, Bègles. Notes Gourmandes – Culture Guinéenne

Chapitô, le samedi 12 février à 10:00

Atelier parents/enfants de 3 à 6 ans autour de la culture Guinéenne et des percussions. Réservé en priorité aux résidents du quartier des Terres Neuves – Carle Vernet ou avoisinant, Dorat, Paty Monmousseau De 10h à 14h : atelier percussions africaines / atelier cuisine / pastille musicale + repas partagé.

Gratuit, sur réservation

Atelier parents/enfants – 3 à 6 ans Chapitô 17 rue robert schuman, begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Chapitô Adresse 17 rue robert schuman, begles Ville Bègles lieuville Chapitô Bègles Departement Gironde

Chapitô Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Notes Gourmandes – Culture Guinéenne Chapitô 2022-02-12 was last modified: by Notes Gourmandes – Culture Guinéenne Chapitô Chapitô 12 février 2022 Bègles ChapitÔ Bègles

Bègles Gironde