Albi L'Athanor Albi, Tarn Notes enchantées de Noël avec le Conservatoire L’Athanor Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Notes enchantées de Noël avec le Conservatoire L’Athanor, 11 décembre 2021, Albi. Notes enchantées de Noël avec le Conservatoire

le samedi 11 décembre à L’Athanor

Comme chaque année, les élèves du Conservatoire de musique et de danse du Tarn proposent au public un moment musical, annonçant les fêtes de fin d’année. Samedi 11 décembre à 11h et 17h à l’Athanor. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_ Concert L’Athanor Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T13:00:00;2021-12-11T17:00:00 2021-12-11T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu L'Athanor Adresse Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville L'Athanor Albi