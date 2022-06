Notes d’Été – Soirée pop/rock Blanzy, 19 août 2022, Blanzy.

Notes d’Été – Soirée pop/rock

34 Rue du Bois Clair Place Salignac-Fénelon Blanzy Saône-et-Loire Place Salignac-Fénelon 34 Rue du Bois Clair

2022-08-19 18:30:00 – 2022-08-19

Place Salignac-Fénelon 34 Rue du Bois Clair

Blanzy

Saône-et-Loire

Blanzy

EUR 1 soirée, 1 lieu, 1 ambiance

Soirée Pop Rock

19h30

JAGAS

Jagas est un projet de chanson rock français moderne qui chante le vivant, les gens et le monde avec une musique dansante emplie d’espoir.

21h30

KIND Of QUEEN

Tribute to Queen

De « Bohemian Rhapsody » à « The Show Must Go On », en passant par « We Will Rock You », les cinq talentueux musiciens de Kind of Queen vont vous faire revivre la magie et la beauté d’un concert du super groupe légendaire anglais. Un hommage au mythique groupe de Freddie Mercury.

Buvette et restauration sur place à partir de 18h30

Mise en lumière animée à la tombée de la nuit.

1 soirée, 1 lieu, 1 ambiance

Soirée Pop Rock

19h30

JAGAS

Jagas est un projet de chanson rock français moderne qui chante le vivant, les gens et le monde avec une musique dansante emplie d’espoir.

21h30

KIND Of QUEEN

Tribute to Queen

De « Bohemian Rhapsody » à « The Show Must Go On », en passant par « We Will Rock You », les cinq talentueux musiciens de Kind of Queen vont vous faire revivre la magie et la beauté d’un concert du super groupe légendaire anglais. Un hommage au mythique groupe de Freddie Mercury.

Buvette et restauration sur place à partir de 18h30

Mise en lumière animée à la tombée de la nuit.

Place Salignac-Fénelon 34 Rue du Bois Clair Blanzy

dernière mise à jour : 2022-06-24 par