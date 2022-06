Notes d’Été – Soirée latino Saint-Sernin-du-Bois, 22 juillet 2022, Saint-Sernin-du-Bois.

Notes d’Été – Soirée latino

2022-07-22 – 2022-07-22

EUR 1 soirée, 1 lieu, 1 ambiance

Soirée Latino (avec mise en lumière à la tombée de la nuit !)

19H30

Salsa Libertad

Ce collectif de musiciens Franco-Sud-Américain propose un répertoire de compositions aux couleurs sud-américaines et des morceaux traditionnels empruntés à la musique cubaine. Embarquez pour un voyage festif au cœur des Caraïbes pour danser et chanter!

21H30

Curuba Cumbia

La musique de Curuba Cumbia vous fait voyager à travers la Colombie depuis les Caraïbes à la côte pacifique. Avec des chansons racontant des histoires du quotidien, évoquant la nature et la richesse culturelle et musicale de la Colombie, les « cumbias » et les « paseos vallenatos » vous inviteront à partager un moment de danse.

Buvette et restauration sur place à partir de 18h30

18h : Randonnée avec l’association Les Amis de Saint-Sernin. Départ de la salle polyvalente. (durée 1h30)

