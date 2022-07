Notes d’été Montbard, 22 juillet 2022, Montbard.

Notes d’été

Montbard Côte-d’Or

2022-07-22 20:30:00 – 2022-08-12

Montbard

Côte-d’Or

Montbard

EUR Vendredi 22 juillet – 20h30 : Trio Durand Millet Raillard – Musique traditionnelle

Ce trio originaire du Morvan joue un répertoire tiré d’airs inédits du Morvan et l’Auxois, de la musique de fanfare. La formation réunit Grégoire Durand au violon, Quentin Millet à la cornemuse et Alex Raillard à la guitare.

Vendredi 29 juillet – 20h30 : Groupe Cuba Libre – Musique cubaine

Quatre musiciens au service de la musique sud-américaine revisitent des chansons françaises à la sauce cuba ou salsa traditionnelle !

Vendredi 05 août – 20h30 : RADIO BYZANCE – SOUNDS SYSTEMS – Dub « électropical »

Ces fréquences métissées vous invitent irrésistiblement à danser sur des remix en live, mêlant le groove caribéen, la musique de l’Est et autres sonorités rappelant le trip-hop, la techno ou encore le jazz des 60’s.

Vendredi 12 août – 20h30 : Elina Jones – Soul, blues, funk

Une voix suave et puissante, aux airs de Janis Joplin et Tina Turner, accompagnée par le talentueux bluesman Fred Brousse à la guitare et Antoine Bost au saxophone.

http://montbard.com/

Montbard

