Notes d’automne LE MOULIN DES SITTELLES, 25 octobre 2021, Burlats.

Notes d’automne

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à LE MOULIN DES SITTELLES

Notes d'automne : un séjour tout en douceur ! Viens prendre le temps de la découverte et de la créativité. Nous te ferons découvrir les merveilles de l'automne : ses sons et ses couleurs. Ce séjour s'inscrit dans notre volonté de donner accès à tous à la pratique artistique et à la création. D'autre part, nous veillons à sensibiliser les participants à l'observation et au respect de la biodiversité (observation et respect de la faune et de la flore, aller vers le « zéro déchet », avoir conscience des saisons dans l'alimentation, observation des cycles des saisons, …).

500 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

LE MOULIN DES SITTELLES 81100 BURLATS Burlats Corbière Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T08:30:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T08:30:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T08:30:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T08:30:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T08:30:00 2021-10-29T17:59:00