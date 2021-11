«Notes d’Amour» est un spectacle musical par le duo Des Petits Riens Médiathèque de Chevillon, 21 janvier 2022, Chevillon.

Médiathèque de Chevillon, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Un dialogue sensible et drôle entre deux musiciennes complices s’échafaude… À leur façon… Suspendu à leurs voix miroirs, le public est plongé au cœur de textes saisissants, puis bringuebalé entre petits loupés et grandes tendresses. Enfin, pourra-t-il assister au bouquet final garni d‘alexandrins malins, de rimes croisées et décroisées, de lalala bien placés, et d’un refrain qui donne envie de s’envoler ? Des histoires qui pourraient être les nôtres, les vôtres. Des chansons qui placent l’amour au centre de toute discussion. Des pépites d’hier et des trésors d’aujourd’hui, à découvrir et à ré-écouter, à notre façon, sans modération, oui, et avec trois fois rien !

Sur inscription

«Notes d’Amour» est un spectacle musical mise en scène autour d’œuvres anciennes et modernes de la chanson française…

Médiathèque de Chevillon Rue du Château de Chevillon 52170 Chevillon Chevillon Haute-Marne



2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00