Médiathèque de Chevillon, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

D’une chanson à un sentiment, d’une anecdote à une confidence, jusqu’à une autre chanson… Un dialogue sensible et drôle entre deux musiciennes complices s’échafaude… À leur façon… Suspendu à leurs voix miroirs, le public est plongé au cœur de textes saisissants, puis bringuebalé entre petits loupés et grandes tendresses. Enfin, pourra-t-il assister au bouquet final garni d‘alexandrins malins, de rimes croisées et décroisées, de lalala bien placés, et d’un refrain qui donne envie de s’envoler ?

Entrée libre sur inscription

Dans le cadre de la Nuit de la lecture
Médiathèque de Chevillon
Rue du Château, 52170 Chevillon

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00

