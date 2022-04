Not Waving + Spivak Petit Bain, 15 septembre 2022, Paris.

Le jeudi 15 septembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 15 EUR Sur place : 18 EUR

De distorsions analogiques à la no wave, en passant par l’indus 80’s, l’acid et toutes les autres musiques freaks possibles, NOT WAVING torture et recrache les sons pour en sortir une musique unique, une EBM réappropriée presque réinventée.

NOT WAVING

Not Waving plays How to Leave Your Body – set A/V

De distorsions analogiques à la no wave, en passant par l’indus 80’s, l’acid et toutes les autres musiques freaks possibles, NOT WAVING torture et recrache les sons pour en sortir une musique unique, une EBM réappropriée presque réinventée.

Spivak :

Son travail est un jeu sur les nuances et la poétique de la pop, avec des thèmes faisant allusion à son héritage inspirant des mythes dans un voyage teinté de folk et d’explorations ésotériques. Elle construit son son en utilisant des appareils analogiques, appliquant son appréciation de l’intemporalité des machines classiques, tout en se plongeant dans le nouveau monde courageux de la technologie.

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) 325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)



Contact : http://facebook.com/events/8101538906538609/ http://facebook.com/events/8101538906538609/ https://bit.ly/NotWaving_PetitBain

Not Waving + Spivak