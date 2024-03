NOT SCIENTISTS CROSSROAD – ANGOULINS Angoulins, vendredi 24 mai 2024.

VENDREDI 24 MAINOT SCIENTISTSType : Indie Punk WaveParking Gratuit Bar Ouvert Snacking sur Place*prix indiqués hors frais de billetterie Gratuit -12 ans19H30 PORTES 21H30 DÉBUT DU CONCERTSUne Production CROSSROAD, RAGE TOUR & WANTED’S MUSIC ASSO***NOT SCIENTISTS***Indie Punk WaveLe premier confinement lié à la pandémie mondiale n’aura donc pas affecté l’emploi du temps du groupe. Il aura même permis d’accélérer le processus créatif de Staring at the Sun, troisième album que vous écoutez en lisant ces lignes. Ou que vous réécoutez probablement. Car outre son caractère addictif, ce bijou prend toute sa splendeur au fil des passages répétés sur nos diffuseurs stéréo.Renouvelant leur confiance à Santi Garcia du studio Ultramarinos Costa Brava, les quatre musiciens ont accepté d’être mis en danger par l’ingénieur du son avide de nouveautés et ont exorcisé les influences enfouies au fond de leur cœur. Staring at the Sun, ode aux mélodies et aux accents New Wave chers à The Cure et Killing Joke, sera la pierre angulaire d’un groupe qui roule à tombeau ouvert sur l’autoroute de l’imprévisible. « Like Gods We Feast » ou « Secrets » pourraient résumer à eux-seuls le fantastique changement de braquet : ajout de boucles et de synthétiseurs, persistance d’un basse/batterie indestructible, profusion de guitares cristallines et puissantes, flopée de voix entêtantes… Ces garçons savent écrire de bons morceaux, c’est un fait. Ils savent également les jouer. Mais surtout, ils savent leur donner une âme en équilibrant la puissance des sons par l’immédiateté de textes épurés. Des textes aux images claires et percutantes, abordant des thèmes radicaux liés à l’échec, la solitude, l’isolement ou la maladie mentale. Un quotidien loin d’être rose mais avec un message porteur d’espoir.Quand on interroge Ed Scientist sur le fait que ce disque pourrait être le mix parfait des deux premiers albums, le guitariste/chanteur ne partage pas ce point de vue : « Je considère au contraire Staring at the Sun comme une véritable évolution de notre style. Avec l’aide de Santi -qui a mené un vrai travail de production- nous avons passé un cap et osé des choses qui n’avaient jamais été tentées ».De retour dans l’écurie Kicking Records, Not Scientists est dans les starting-blocks afin d’exprimer son amour éternel pour le rock mélodieux et harmonieux et son attachement aux ambiances synthétiques et polyphoniques.DECOUVREZ NOT SCIENTISTS sur FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE

