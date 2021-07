Pange Pange Moselle, Pange NOT I – JARDIN DU CHÂTEAU DE PANGE Pange Pange Catégories d’évènement: Moselle

Pange Moselle Pange Camille Mutel, chorégraphe, propose dans le cadre d’Est’ivales une version inédite de sa création NOT I dans les jardins du Château de Pange (situé à 15 mn environ de Metz).

La création se jouera gratuitement – sur réservation – du 23 au 27 juillet à 19h30, avec 2 nocturnes (les 23 et 24 à 22h) à la lueur de la pleine lune. Dans NOT I, Camille décline et transpose la méticulosité et l’essence de la cérémonie du thé en une expérience sensible du geste d’offrande, de partage. Elle a retravaillé sa création en configuration extérieure, en créant un partenariat privilégié avec le lieu ; elle y active les paysages – prairies fleuries, tracé classique et lignes contemporaines tranchées – de son geste si singulier. Avec pour fond de décor cette magnifique demeure familiale bâtie en 1720 (classée Monument Historique), elle propose un moment suspendu, dans ce jardin (reconnu Jardin Remarquable, et aménagé par le paysagiste Louis Benech) où la légèreté des graminées vient contrebalancer les siècles d’histoire. +33 3 87 64 04 41 http://www.compagnie-li-luo.fr/ Katherine Longly dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Jardin du Château de Pange 3 allée des Tilleuls