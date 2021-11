Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Not I / Black Bird Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Not I / Black Bird Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 12 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 au 16 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h à 16h30

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h30

payant

Deux cérémonies improbables, deux rites transculturels au féminin Camille Mutel s’inspire de la cérémonie du thé pour convier quelques convives à un rite de partage autour d’un poisson, d’oignons et de vin. Autant geisha que samuraï, elle cisèle ses postures contenant une infinité d’actions quotidiennes, décomposées. Forçant l’attention au moindre détail, elle prépare un repas symbolique entre influences nipponnes et natures mortes qui vaut échange d’intimité. Mathilde Rance est la femme orchestre qui réveille nos héritages millénaires: Bacchanales, troubadours, bêtes de foire, carnaval… Poétesse dragon sous les ailes de Thot, dieu égyptien à tête d’ibis, elle s’invente sorcière, louve flamenca et monstre musicienne, faisant sonner harpe, percussions soufies ou trombone à coulisse. La cérémonie d’une poétesse dragon, entre danses et incantations sonores, cabaret fantaisiste et joyeux. Spectacles -> Danse Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

