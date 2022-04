NOSZTALGIA EXPRESS Sète, 20 avril 2022, Sète.

NOSZTALGIA EXPRESS Sète

2022-04-20 – 2022-04-20

Sète Hérault

Après avoir travaillé en tant que scénographe, Marc Lainé conçoit depuis 2008 ses propres spectacles. Affirmant une écriture résolument « pop », il y croise le théâtre, le cinéma et la musique live. Il a pris la direction de La Comédie de Valence en janvier 2020.

Danny Valentin a 20 ans. C’est un chanteur à succès qui traverse une crise existentielle. Daphné Monrose, une jeune femme rencontrée à l’orphelinat, veille sur lui et tente de lui redonner goût à la vie. Elle seule connaît sa véritable histoire et sait que son « tube », Seul sur le quai, est en réalité une chanson dédiée à sa mère disparue. Après une tentative de suicide, Danny Valentin engage un détective privé, pour tenter de retrouver sa mère… S’ensuit une série de péripéties qui emmènera Danny sur les traces de sa famille jusqu’en Hongrie, encore sous le joug soviétique.

Marc Lainé excelle ici à mélanger les genres, de la comédie policière en citant les récits d’espionnage à la comédie musicale avec musique et chants sur scène. Avec Nosztalgia Express, il nous embarque dans une cavalcade fictionnelle pleine de loufoquerie assumée et de rebondissements.

