NOSTROMO + PROUDHON La Poudrière Belfort, jeudi 28 mars 2024.

Nostromo émerge en 1996 au sein d’une scène suisse bouillonnante (Knut, Shora, Brazen). Les riffs sont précis, la frappe de batterie surpuissante, la basse calibrée. Les instruments s’intègrent avec subtilité à un chant agressif, déterminé, torturé. La précision et la fureur de Nostromo, quelque part entre Napalm Death et Meshuggah, font mouche. S’en suivent une séparation, mais surtout des retrouvailles sur la tournée de Gojira et au Hellfest en 2017. Galvanisé par ce retour à la scène, Nostromo renaît de ses cendres et sort l’EP “Narrenschiff”. L’année 2022 marque le début de la collaboration de Nostromo avec le label suisse Hummus Records et la sortie de leur quatrième album studio “Bucephale” le 28 octobre.

Formé en 2021, Proudhon est un groupe de deathgrind basé à Besançon. Mêlant diverses influences musicales extrêmes, le trio se démarque par des compositions d’une intensité et d’une efficacité explosive. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@poudriere.com

