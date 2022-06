Nostalgie Generation 80, 4 juin 2022, .

Nostalgie Generation 80

2022-06-04 22:00:00 – 2022-06-04

7 10 Pour ces deux occasions, le Makeda accueillera Max de Radio Nostalgie. Animateur charismatique et emblématique mais aussi homme de médias, qu’on ne présente plus, Max vous fera danser toute la nuit.



DJ Ruthwen sera de la partie, pour accompagner notre célèbre invité dans un mixing et un warm up, pour une programmation musicale qui rythmera vos soirées d’été ! And remember… it’s always for your pleasure !

Here comes the sun ! La soirée Nostalgie Generation 80 vous donne rendez-vous pour 2 dates exceptionnelles au Makeda : samedi 4 juin et samedi 02 juillet.

Pour ces deux occasions, le Makeda accueillera Max de Radio Nostalgie. Animateur charismatique et emblématique mais aussi homme de médias, qu’on ne présente plus, Max vous fera danser toute la nuit.



DJ Ruthwen sera de la partie, pour accompagner notre célèbre invité dans un mixing et un warm up, pour une programmation musicale qui rythmera vos soirées d’été ! And remember… it’s always for your pleasure !

dernière mise à jour : 2022-05-24 par