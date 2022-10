Nostalgie génération 80 – DJ Ruthwen Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 5e Arrondissement

Nostalgie génération 80 – DJ Ruthwen Marseille 5e Arrondissement, 29 octobre 2022, Marseille 5e Arrondissement. Nostalgie génération 80 – DJ Ruthwen

103 rue Ferrari Makeda – Association Orizon Sud Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne Makeda – Association Orizon Sud 103 rue Ferrari

2022-10-29 22:00:00 – 2022-10-29

Makeda – Association Orizon Sud 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhne EUR 7 10 C’est le retour des soirées années 80 en partenariat avec Nostalgie, sortez le pattes d’ef, le fluo… Enfin bref votre meilleur outfit et vos meilleurs pas de danse pour enflammer le dancefloor!



DJ Ruthwen (Années 80)

Le Makeda est fier de reprendre les soirées années 80 avec sa toute nouvelle équipe et toujours en partenariat avec Nostalgie Provence !

Un mot d’ordre : s’ambiancer… comme le disait David Bowie : Let’s dance.

Prend les paillettes, les épaulettes, et autre accessoire de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été.

Place à l’emblématique DJ Ruthwen pour une soirée démentielle. Le Makeda est fier de reprendre les soirées années 80 avec sa toute nouvelle équipe et toujours en partenariat avec Nostalgie Provence ! Makeda – Association Orizon Sud 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu Marseille 5e Arrondissement Adresse Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne Makeda - Association Orizon Sud 103 rue Ferrari Ville Marseille 5e Arrondissement lieuville Makeda - Association Orizon Sud 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-5e-arrondissement/

Nostalgie génération 80 – DJ Ruthwen Marseille 5e Arrondissement 2022-10-29 was last modified: by Nostalgie génération 80 – DJ Ruthwen Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement 29 octobre 2022 103 rue Ferrari Makeda - Association Orizon Sud Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhne