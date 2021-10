Nosotras de Macarena Gonzalez-Neuman – collectif Merci Larattrape Théâtre Massenet, 25 mars 2022, Lille.

Nosotras de Macarena Gonzalez-Neuman – collectif Merci Larattrape

Théâtre Massenet, le vendredi 25 mars 2022 à 20:00

**Vendredi 25 mars à 20h** **Durée : 30 minutes** **Contorsions féministes** **dès 16 ans** **Dans le cadre du festival JE(UX) DE GENRE #6** Nosotras en espagnol veut dire « nous » au féminin. Dans ce solo de contorsion, acrobatie, danse, théâtre physique et autres choses, Macarena parle ainsi de sa recherche : Qui je suis ? D’où je viens ? Elle nous dit : cette pièce est un voyage à la recherche de moi-même, une traversée par les diverses identités qui me construisent. Toujours les mêmes questions au début de cette création : qu’est-ce qu’être pour moi une femme ? Et une femme argentine ? Et une femme argentine migrante ? Comment je suis ? Distribution : Conception du projet et interprétation : Macarena Gonzales-Neuman ; Assistance artistique : Lise Pauton ; Création et régie lumière : Caroline Laporte ; Costumes : Louise Combeau Production : Collectif Merci Larattrape Soutiens : Théâtre Massenet de Lille, Le Prato – Pôle national du cirque de Lille, Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme, Studio Danse Création de Marcq-en-Baroeul, Compagnie Les fous à réAction d’Armentières. Une proposition surprise viendra compléter cette soirée ! **Stage ” Flesh Dance ” les 19 et 20 mars** **Avec Julie Botet et Mel Favre** **Cie Sapharide** Mettons nos chairs à l’honneur durant cet atelier entre femmes où nos danses et nos rythmes feront naître de nouvelles vibrations. Lien vers plus d’informations : [https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/flesh-dance/](https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/flesh-dance/) **Un mot sur festival !** : Qu’est-ce qui se joue dans le “je” ? C’est ce que nous proposons pendant ce festival : poser la question de l’individu et de son genre. On le sent bien : ce qui se joue dans l’intime, dans le personnel, dans nos corps, se frotte et affronte parfois ce que le corps social, politique, culturel a pu normer. Parce que normer, c’est circonscrire et enfermer : questionner le genre, c’est donc chercher à le libérer, à créer des espaces d’émancipation. Des mouvements tels que le queer et les féminismes ont cette volonté artistique et politique de créer ces espaces. A nous de laisser la place aux artistes d’aujourd’hui qui inventent et décortiquent les représentations de l’identité hors des codes et des normes dominantes. Histoire de nous bousculer joyeusement !

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



