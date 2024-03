Nosonic dévoile son nouvel album « La Nuit et Le Jour » au Quartier Général Oberkampf Le Quartier général Oberkampf Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 21h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

NOSONIC dévoile son troisième album très inspiré « La Nuit et Le Jour ». Le groupe électro/pop revient à Paris le 18 avril au bar le Quartier Général Oberkampf pour nous le présenter sur scène.

Nosonic est un groupe Indie Pop qui revient avec son troisième album « La Nuit et le Jour » et nous présente une nouvelle recrue avec la chanteuse Amalia qui rejoint l’aventure. Avec ses mélodies troublantes, ses textes à fleur de peau, Nosonic nous emporte dans un tourbillon sonore. Armé de ses synthés et de sa puissance sonore, et ses textes en français au ton mélodramatique, Nosonic enflamme les salles de concert partout où il passe. Avec La Nuit et le Jour, le groupe explore le thème de la dualité et de nouveaux horizons.

Le Quartier général Oberkampf 103 Rue Oberkampf 75011

Contact : https://www.facebook.com/p/QG-Oberkampf-100076062703866/

