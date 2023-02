NOSFERATU UNE SYMPHONIE DE L’HORREUR THEATRE MUNICIPAL, 6 mai 2023, BETHUNE.

Paru sur les écrans voici un siècle, le chef-d’œuvre de Friedrich Wilhelm Murnau imprègne la mémoire collective : ce grand escogriffe surgissant de son caveau, ces ombres portées sur les murs, ces prises de vues aux angles saillants … Il n’est pas exagéré d’élever au rang de mythe cette variation sur le thème de Dracula et sommet de l’expressionnisme allemand. Outre la maestria de Murnau et le charisme du comédien Max Schreck (pour l’anecdocte, son long-métrage muet tient également à sa partition, signée Hans Erdmann. Véritable pionner en matière de bande originale et théoricien, il publie en 1927 un « Manuel général de la musique de film ». Il composera d’ailleurs le thème du Testament du docteur Mabuse, onze ans plus tard. Ce soir, Nosferatu fait son retour sur grand écran, tandis que ses notes terrifiantes sont interprétées par l’Orchestre national de Lille, sous la direction Dirk Brossé. Grand frisson assuré.

THEATRE MUNICIPAL BETHUNE Boulevard Victor Hugo Pas-de-Calais

