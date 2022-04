NoSax NoClar Coudehard, 10 juin 2022, Coudehard.

NoSax NoClar Coudehard

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10 22:00:00

Coudehard Orne Coudehard

Depuis qu’ils se sont rencontrés sur un quai de gare un jour de grève, Julien Stella et Bastien Weeger n’ont plus jamais cessé d’entrelacer leurs voix et leurs rêves en quête d’échappées belles. A l’heure où l’on croit tout connaître, NoSax NoClar rappelle que voyager demeure un mystère à chérir.

Leur musique délicieusement voyageuse a ce génie d’inventer au fil du dialogue son propre folklore imaginaire, les deux souffleurs mêlant timbre, rythme et harmonie dans un même geste d’une virtuosité jamais ostentatoire et d’une étonnante maturité. Leurs influences multiculturelles puisent autant dans les musiques traditionnelles (Irlandaises, Balkaniques, Orientales) que le jazz et l’improvisation.

L’écoute de NoSax NoClar est une expérience intense dont il est difficile de ne pas sortir remué. Un authentique concentré de beauté brute et d’énergie pure. Une musique poétique et sans frontières.

Un concert proposé par le Conseil départemental de l’Orne en partenariat avec le mémorial de Montormel-Coudehard.

